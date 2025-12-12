DETIENEN A UNA PAREJA QUE TRANSPORTABA 42 BREZAS DE CIGARRILLOS SIN AVAL ADUANERO

Personal de la Comisaría de Samuhú detuvo este viernes por la mañana a una pareja que circulaba en un Chevrolet Corsa transportando una importante cantidad de cigarrillos sin aval aduanero.

El operativo ocurrió alrededor de las 11, en el casco urbano de la localidad. Los agentes demoraron el vehículo conducido por un joven de 22 años, acompañado por una mujer de 36.

Durante el control de rutina, los policías advirtieron la presencia de dos bolsas de consorcio en el interior del auto. Tras solicitar la exhibición del contenido, descubrieron que trasladaban varias brezas de cigarrillos marca Rodeo.

Ante esto, el personal policial realizó una inspección más exhaustiva y confirmó que la pareja transportaba 42 brezas del mismo producto, todas sin la documentación correspondiente.

El procedimiento fue informado al Jefe de la Sección Aduana de Barranqueras y al Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, que dispusieron el secuestro de la mercadería. Los ocupantes del automóvil fueron notificados por infracción al Código Aduanero.