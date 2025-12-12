La Tablada: salieron a la calle y un motochorro les puso un arma en la cabeza para robarles

Una pareja sufrió el brutal robo de sus celulares esta semana en La Tablada, partido de La Matanza, y un video del episodio se volvió viral en las últimas horas, mientras la Policía bonaerense aún busca a los motochorros.

La secuencia completa habrá durado unos 15 segundos, pero en el momento fue una eternidad, como relataron luego las víctimas, identificadas como Nahiara, de 21 años, y Luciano, de 18. Nahiara y Luciano se encontraban parados en la vereda a metros de un comercio en la esquina de San Pedro y Necochea, una zona muy transitada de La Tablada, como apuntó el sitio El 1 Digital.

En ese momento fueron arrinconados por dos motochorros, uno de los cuales se bajó de la moto y les robó los celulares a punta de pistola. Para completar la tensa secuencia, mientras Luciano se desprendía rápidamente de su teléfono el instinto de Nahiara fue retener el aparato y darle la espalda al delincuente, lo que la dejó aún más vulnerable.

Apenas la joven se vio vuelta para mirar la pared, el delincuente se abalanzó sobre ella, le puso el arma en la nuca y la amenazó, mientras Luciano miraba al cómplice del ladrón, que nunca se bajó de la moto. La amenaza surtió efecto y el delincuente se llevó los dos celulares, no sin antes volver a amenazar a la pareja.

Hasta la tarde del viernes los investigadores de la Policía bonaerense seguían sin tener noticias de la identidad y el paradero de los motochorros, con lo que muy probablemente los celulares de las víctimas ya estén dados por perdidos.