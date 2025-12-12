Detuvieron a dos hombres que vendían droga en Constitución y quisieron coimear a la policía

La audiencia se realizó a solicitud del Auxiliar Fiscal Carlos Caputto de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que pidió la prisión preventiva para los imputados por los delitos de cohecho y tenencia de estupefacientes, la cual fue otorgada por el Juzgado Nro. 30 a cargo del Dr. Juan José Cavallari.

El hecho ocurrió cuando 2 efectivos de la Comisaría 1C de la Policía de la Ciudad realizaban un recorrido preventivo por el barrio de Constitución y observaron detenida, con motor en marcha y con las luces prendidas una camioneta Dodge RAM con dos ocupantes en su interior, y junto al vehículo del lado del acompañante una tercera persona realizando un pasamanos.

Frente a la situación, los efectivos solicitaron a los ocupantes de la camioneta que desciendan de la misma para su correcta identificación, cuando uno de ellos les refirió: “Oficial, tenemos drogas, marihuana, tres bolsas” y “somos gente de bien, agarren 300 dólares y queda acá, agarren y nos vamos, todo arreglado”, extrayendo de su bolsillo un fajo de billetes.

Ante la consulta, desde la Unidad de Flagrancia Este se dispuso la detención de los dos hombres y su traslado para la correcta identificación, la realización de un test orientativo sobre los estupefacientes y el secuestro del rodado y lo hallado en su interior.