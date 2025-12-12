DETUVIERON A DOS HOMBRES QUE VENDÍAN DROGA EN CONSTITUCIÓN Y QUISIERON COIMEAR A LA POLICÍA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Oficiales que patrullaban la zona detectaron actividades sospechosas. Dispusieron prisión para dos acusados que tenían droga e intentaron “arreglar” a policías.
Frente a la situación, los efectivos solicitaron a los ocupantes de la camioneta que desciendan de la misma para su correcta identificación, cuando uno de ellos les refirió: “Oficial, tenemos drogas, marihuana, tres bolsas” y “somos gente de bien, agarren 300 dólares y queda acá, agarren y nos vamos, todo arreglado”, extrayendo de su bolsillo un fajo de billetes.
Ante la consulta, desde la Unidad de Flagrancia Este se dispuso la detención de los dos hombres y su traslado para la correcta identificación, la realización de un test orientativo sobre los estupefacientes y el secuestro del rodado y lo hallado en su interior.