LA JUSTICIA SECUESTRÓ 45 AUTOS DE LUJO EN EL ALLANAMIENTO A LA MANSIÓN QUE LE ADJUDICAN A “CHIQUI” TAPIA

La Justicia allana la mega estancia de 10 hectáreas en Pilar que les atribuyen al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la Asociación, Pablo Toviggino.

El procedimiento y la tasación de la mansión ubicada en la localidad de Villa Rosa fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas. El personal de la Policía Federal requisa la finca junto a seis peritos tasadores que valuarán la propiedad.

Según pudo saber TN, secuestró 54 vehículos para que sean tasados por parte de los peritos convocados por el magistrado. Entre ellos se encuentran 45 autos de lujo, siete motos de alta cilindrada y dos kartings.

El personal de la Policía Federal requisa la finca junto a seis peritos tasadores que valuarán la propiedad. Tiene un helipuerto, varias casas, una piscina y canchas deportivas. (Video: TN)

Durante las primeras horas de hoy, la Policía Federal realizó un operativo en un complejo de cocheras ubicadas en CABA para dar con los 59 autos de lujo a nombre de la empresa Real Central SRL.

Según la denuncia realizada por el equipo de Elisa Carrió, Real Central SRL habría comprado una propiedad inmensa en Misiones al 4000 en Villa Rosa, Pilar, compuesta por dos lotes de 105.308,80 m2. Esta firma está integrada por dos socios: Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.

Se trata de más de diez hectáreas que corresponden a “una quinta de grandes dimensiones donde habría autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples”.

Según la documentación a la que tuvo acceso TN, el exfutbolista y actual director técnico, Carlos Tévez, compró la casa en 2017 para luego venderla a Malte SRL en junio de 2023. Esta sociedad estaba vinculada a personas del entorno de Toviggino.

El avance de la Justicia sobre los testaferros de la AFA

El juez federal Daniel Rafecas prohibió la salida del país de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados por la Coalición Cívica (CC) como presuntos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia y de su mano derecha, Pablo Toviggino.

La decisión fue adoptada tras recibir un informe clave de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detalló la actividad económica, el patrimonio y los movimientos financieros de Real Central SRL.

Claudio Tapia y Pablo Toviggino. (Foto: Prensa AFA)

Se trata de la firma que compró una mansión de diez hectáreas en Villa Rosa y que también figura como propietaria de otra casa de alto valor en Pilar, propiedades que se le atribuyen en la denuncia al presidente y al tesorero de la AFA.