MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSE CASTELLI: ZAPARINQUI HACE HISTORIA: YA CUENTA CON SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET
A partir de este 12 de diciembre, el servicio de Internet en Zaparinqui es una realidad.
El responsable de Acceso Móvil Litoral, Búsqueda de Sitio y Gestión Municipal de Telecom Personal, Ángel Leonardo Benítez, informó al intendente Pío Sander que la localidad ya cuenta con la operatividad completa del servicio de telefonía móvil.
Durante la jornada de ayer se llevaron adelante las pruebas de señal, obteniendo resultados altamente positivos que confirman el funcionamiento del servicio en toda la zona.
El intendente Sander celebró esta noticia histórica, destacando lo que representa para una comunidad como Zaparinqui:
“Estar conectados significa más oportunidades, mayor seguridad, comunicación fluida y crecimiento para todas las familias”.
Asimismo, anunció que continuará gestionando un convenio entre las compañías Claro y Personal, con el objetivo de que ambas puedan ofrecer sus servicios en conjunto en toda la región, ampliando la conectividad y mejorando la calidad del servicio.
Además, el mandatario informó que se avanza en las gestiones para la instalación de una nueva antena en la delegación El Asustado, lo que permitirá extender aún más la cobertura y beneficiar a más vecinos.
Zaparinqui da un paso trascendental hacia el desarrollo, dejando atrás décadas de aislamiento digital y abriendo las puertas a nuevas oportunidades para toda la comunidad.