Vie. Dic 12th, 2025

MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSE CASTELLI: ZAPARINQUI HACE HISTORIA: YA CUENTA CON SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET

By Redaccion 29 minutos ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

🎉A partir de este 12 de diciembre, el servicio de Internet en Zaparinqui es una realidad.
El responsable de Acceso Móvil Litoral, Búsqueda de Sitio y Gestión Municipal de Telecom Personal, Ángel Leonardo Benítez, informó al intendente Pío Sander que la localidad ya cuenta con la operatividad completa del servicio de telefonía móvil.
✅️Durante la jornada de ayer se llevaron adelante las pruebas de señal, obteniendo resultados altamente positivos que confirman el funcionamiento del servicio en toda la zona.
💪El intendente Sander celebró esta noticia histórica, destacando lo que representa para una comunidad como Zaparinqui:
🗣 “Estar conectados significa más oportunidades, mayor seguridad, comunicación fluida y crecimiento para todas las familias”.
🎈Asimismo, anunció que continuará gestionando un convenio entre las compañías Claro y Personal, con el objetivo de que ambas puedan ofrecer sus servicios en conjunto en toda la región, ampliando la conectividad y mejorando la calidad del servicio.
📌Además, el mandatario informó que se avanza en las gestiones para la instalación de una nueva antena en la delegación El Asustado, lo que permitirá extender aún más la cobertura y beneficiar a más vecinos.
Zaparinqui da un paso trascendental hacia el desarrollo, dejando atrás décadas de aislamiento digital y abriendo las puertas a nuevas oportunidades para toda la comunidad.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com