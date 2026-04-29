SAENZ PEÑA RECUPERAN UNA MOTO ROBADA Y DEMORAN AL PRESUNTO AUTOR DEL HURTO

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo. La motocicleta fue hallada abandonada en un descampado, parcialmente desarmada.

Efectivos policiales lograron esclarecer un hecho de hurto denunciado en Avía Terai, con la demora de un hombre de 44 años y el secuestro de una motocicleta sustraída.

El procedimiento se realizó cerca de las 23, en el barrio Ex Aeroclub, en el marco de tareas investigativas vinculadas a una causa por supuesto hurto, denunciada por un vecino.

Tras las averiguaciones realizadas, los agentes demoraron a un ciudadano señalado como presunto autor del ilícito en inmediaciones del barrio Ginés Benítez. Posteriormente, mediante información reservada, establecieron que el rodado buscado se encontraba oculto en un descampado.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a dos sujetos que escaparon al ver la presencia policial, dejo abandonada una motocicleta Honda Wave, la cual se hallaba sin plásticos y sin ruedas colocadas. Luego de verificar la numeración, confirmaron que se trataba del vehículo sustraído, por lo que fue secuestrado.

Finalmente la Fiscalía interviniente dispuso que el demorado sea notificado de las actuaciones, mientras que la motocicleta será restituida a su propietario una vez acreditada la titularidad correspondiente.

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