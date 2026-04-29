SAMEEP RESTABLECE PROGRESIVAMENTE EL SERVICIO DE AGUA EN ZONA NORTE DEL ÁREA METROPOLITANA

La empresa estatal Sameep informó que comenzó a normalizarse de manera paulatina el servicio de agua potable en barrios de la zona norte de Resistencia, así como en las localidades de Colonia Benítez y Margarita Belén, tras la finalización de trabajos de reparación en el Acueducto Norte.

Durante la intervención, se registraron inconvenientes en el abastecimiento en distintos sectores de la ciudad de Resistencia, especialmente en los barrios Don Santiago, Caraguatá, Cristo Rey y Autódromo, además del área del Hipermercado Libertad y las localidades mencionadas. Los trabajos fueron ejecutados por el equipo de Redes de Agua zona norte, dependiente de la Gerencia de Servicios, sobre una cañería ubicada en la intersección de Maipú y avenida San Martín de Barranqueras. Estas tareas permitieron avanzar en la recuperación del servicio en toda el área afectada.

El gerente general de Sameep, Edgardo Altamirano, destacó que “estas intervenciones forman parte de una planificación permanente para sostener y optimizar el servicio en el área metropolitana y localidades aledañas. El Acueducto Norte es clave para miles de usuarios y por eso respondemos con rapidez ante cada contingencia”.

En la misma línea, el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, explicó que “se trata de reparaciones complejas debido al diámetro de las cañerías, pero contamos con equipos técnicos capacitados y el equipamiento necesario para resolver este tipo de situaciones en el menor tiempo posible”.

Desde la empresa indicaron además que, en paralelo a esta contingencia, se registraron dificultades en la captación de agua en la Planta Potabilizadora, lo que complejizó el normal abastecimiento del recurso en la zona.

Finalmente, remarcaron que este tipo de trabajos resultan fundamentales para garantizar la continuidad del servicio y mejorar la calidad del suministro de agua potable en toda la región.

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