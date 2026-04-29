EDUCACIÓN ESPECIAL: INICIA EL PERÍODO DE TACHAS PARA INTERINATOS Y SUPLENCIAS DE MAESTROS DE GRADO

El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación de Nivel Primario- Regiones 1 a 10, informó que desde el este martes 28 de abril se encuentra habilitado el Período de Tachas correspondiente a la inscripción de Interinatos y Suplencias para maestros de grado de escuelas de Educación Especial.

Este proceso, enmarcado en el Período Extraordinario B del ciclo 2026 y conforme a la Ley 647-E, se extenderá por el término de veinte (20) días hábiles. Durante este plazo, los docentes podrán verificar sus datos y realizar los reclamos que consideren pertinentes.

Las listas provisorias se encuentran disponibles para su consulta en la plataforma Tu Gobierno Digital, a través de la aplicación SIE, en la sección Junta (Listados vigentes).

Desde el organismo indicaron que, para efectuar consultas o presentar reclamos de manera presencial, los interesados podrán dirigirse a la sede de la Junta de Clasificación de Nivel Primario en Resistencia, ubicada en Gobernador Bosch 99, Nave 1, en el horario de 7 a 13.

El Período de Tachas constituye una instancia clave dentro del proceso administrativo, ya que permite garantizar la transparencia y correcta valoración de antecedentes en la conformación de los listados definitivos.

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