PUERTO TIROL RECUPERAN UNA MÁQUINA DESMALEZADORA

Un joven compró la herramienta.

Este martes a las 23, los agentes de la Comisaría de Puerto Tirol recuperararon una máquina desmalezadora marca Gama, que había sido denunciada como sustraída por un hombre de 45 años, vecino del barrio Villa Elena.

Tras tareas investigativas, los efectivos establecieron que el artefacto había sido adquirido de buena fe por un joven de 22 años, residente del Asentamiento San Francisco, quien al ser informado de la procedencia ilícita del objeto lo entregó voluntariamente a la policía.

La Fiscalía Penal N° 6, a cargo de la Dra. Mariana Echarri, dispuso la restitución del elemento a su propietario. Además continúan con la investigación para detener al supuesto autor del hurto.

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