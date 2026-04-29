HOSPITAL PERRANDO: EL GOBERNADOR ZDERO SUPERVISÓ OBRAS Y ENTREGÓ EQUIPAMIENTOS DE ALTA TECNOLOGÍA

En el marco de una fuerte inversión en el sistema sanitario provincial, el gobernador Leandro Zdero junto al ministro de Salud, Sergio Rodríguez y al ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, estuvieron en el Hospital Perrando, donde supervisaron obras estratégicas y concretaron la entrega de equipamientos de última generación destinado a fortalecer la capacidad de atención.

La incorporación de estos equipamientos se realiza a través del financiamiento del Convenio FonPlata por más de 346 millones de pesos y permitirá ampliar la cobertura asistencial, optimizar los diagnósticos, mejorar los controles de calidad y avanzar en tratamientos especializados, con impacto directo en la atención integral de la población.

Las autoridades estuvieron en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes, donde se ejecuta una remodelación integral, y verificaron los avances en la ampliación del Centro de Adicciones para Adolescentes del Servicio de Salud Mental, una intervención clave para mejorar la respuesta ante situaciones de consumo problemático.

Zdero destacó la magnitud de la inversión y el impacto en la salud pública: “Estamos incorporando equipamiento de alta tecnología en áreas como gastroenterología y urología, lo que permitirá mejorar la calidad de las intervenciones y reducir significativamente los tiempos de espera”, afirmó.

El mandatario subrayó además la importancia de acompañar la incorporación tecnológica con infraestructura adecuada: “El equipamiento es fundamental, pero debe ir de la mano de obras que permitan su correcto funcionamiento. Esto implica readecuaciones, nuevas estructuras y mejores condiciones tanto para los profesionales como para los pacientes”, sostuvo.

En materia de salud mental, remarcó el avance en la creación de espacios específicos para la atención de pacientes en situación de intoxicación aguda: “Esto permitirá brindar un tratamiento adecuado, en un entorno más seguro y especializado, y luego avanzar en su incorporación a programas de recuperación”, explicó.

Asimismo, el gobernador valoró el trabajo articulado entre las distintas áreas del Gobierno y el compromiso del personal sanitario: “Quiero destacar la labor de la dirección del hospital y de todos los profesionales, que diariamente sostienen el sistema y trabajan para mejorar la calidad de atención”, expresó.

Por su parte, el ministro de Salud señaló que esta política forma parte de un plan estratégico para fortalecer el sistema sanitario en toda la provincia: “Estamos avanzando con una inversión significativa en equipamiento e infraestructura, con el objetivo de mejorar la calidad de atención y reducir los tiempos de internación”, indicó.

En ese sentido, precisó que la distribución de los equipos no se limitará al Hospital Perrando, sino que alcanzará a más de una decena de establecimientos sanitarios en distintas localidades, como Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela, Castelli, General San Martín, Las Breñas, Colonia Elisa y El Espinillo, entre otras. “El Perrando es nuestro hospital de referencia por su nivel de complejidad, pero también estamos fortaleciendo otros hospitales con equipamiento acorde a sus necesidades, garantizando una red de atención más equitativa”, agregó.

MEJORAS EN LA ATENCIÓN Y CONDICIONES DE TRABAJO

A su turno, la directora del Hospital Perrando, Andrea Mayol, celebró la incorporación de los nuevos equipamientos y el avance de las obras: “Cada incorporación representa una mejora concreta para nuestro trabajo diario. Nos permite brindar respuestas más rápidas, con menor tiempo de internación y mayor calidad en la atención”, destacó.

En relación al área de salud mental, explicó que la ampliación del Centro de Adicciones permitirá contar con espacios diferenciados “Esto posibilitará una atención más adecuada, en un entorno más contenido y acorde a cada situación, facilitando luego los procesos de rehabilitación”, concluyó.

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