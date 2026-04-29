LA MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI FORTALECE LA ATENCIÓN ANIMAL A TRAVÉS DE LA VETERINARIA MUNICIPAL

En el marco del Día Mundial de los Animales, la Municipalidad de Juan José Castelli este 29 de Abril se llevó adelante una importante jornada de trabajo en la Veterinaria Municipal, reafirmando su compromiso con el cuidado, la salud y el bienestar de las mascotas y animales en situación de calle.

La actividad se desarrolló en las instalaciones ubicadas en el Barrio Cultural, sobre calle Formosa e Independencia, donde se brindaron distintos servicios esenciales para la comunidad, entre ellos desparasitación, vacunación antirrábica y atención primaria, priorizando especialmente a los animales callejeros.