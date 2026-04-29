CON CAMINOS INTRANSITABLES, PRODUCCIÓN ACERCA ASISTENCIA A PRODUCTORES AFECTADOS POR EL TEMPORAL

Frente a la difícil situación generada por el temporal, el municipio continúa acercando asistencia a productores y familias rurales que quedaron seriamente afectadas por las intensas lluvias.

La Secretaría de Producción mantiene su recorrida por distintos parajes, , colaborando con el traslado de mercaderías y demás productos que los vecinos adquieren en comercios y ante la imposibilidad de poder salir de sus casas, el municipio se hace presente llevando ayuda directa a quienes hoy enfrentan complicaciones por el aislamiento y el deterioro de los caminos.

Los trabajos se realizan en tractor y camionetas doble tracción, ya que en muchos sectores es el único medio con posibilidad de transitar. Las aguas han cortado caminos en varios puntos, dejando a cientos de familias prácticamente incomunicadas.

A pesar de las dificultades, el personal municipal continúa desplegando un importante operativo para llegar a cada lugar afectado, garantizando asistencia y acompañamiento en medio de la emergencia.

Desde el municipio, a través del área de Producción, se lleva adelante este programa de contingencia con el objetivo de brindar respuestas concretas a los productores rurales y sostener el acompañamiento en los sectores más golpeados por el temporal.

El compromiso sigue siendo estar presentes donde más se necesita, aun en condiciones adversas, priorizando a las familias y al trabajo del sector productivo.