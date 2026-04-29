AMBIENTE CONTINÚA CON LA REMOCIÓN DE ÁRBOLES CAÍDOS TRAS LAS INTENSAS LLUVIAS

La Secretaria de Ambiente del municipio continúa desarrollando tareas de remoción y limpieza de árboles caídos como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Ejemplares de distintas especies resultaron seriamente afectados por la gran acumulación de humedad. En muchos casos, el suelo cedió debido a la saturación de agua, provocando la caída de árboles de gran porte en diferentes sectores de la ciudad.

Los trabajos se llevan adelante de manera sostenida para despejar espacios públicos, garantizar la seguridad de vecinos y transeúntes, y evitar mayores inconvenientes en calles, veredas y zonas urbanas.

Desde el municipio se solicita a la comunidad circular con precaución y dar aviso inmediato ante la detección de árboles en riesgo, con el fin de actuar rápidamente y prevenir accidentes.