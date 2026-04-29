PLAN DE CONTINGENCIA: RESPUESTA INTEGRAL Y BENEFICIOS DEL BANCO DEL CHACO PARA LAS ZONAS AFECTADAS

Las acciones del Gobierno provincial alcanzan a Comandancia Frías, El Espinillo, El Sauzalito, Fuerte Esperanza, Juan José Castelli, Miraflores, Misión Nueva Pompeya, Villa Río Bermejito, Presidencia Roca, Los Frentones y Pampa del Indio._

En ese marco, el gobernador Leandro Zdero brindó hoy detalles sobre el alcance de las acciones ejecutadas hasta el momento: “Este plan de contingencia, ante la emergencia climática, se trabajó de manera articulada entre distintas áreas del Gobierno, junto al Gobierno nacional y los municipios, permitiendo atender a 12 localidades desde el primer temporal, el 12 de abril”. El mandatario precisó además que “hemos distribuido más de 30.000 módulos alimentarios, sumando también agua mineral, insumos de limpieza, colchones, abrigos, frazadas y cobertores, superando los 18.000 elementos y recursos entregados para asistir a las familias”.

Asimismo, destacó el trabajo territorial coordinado: “Se articularon tareas con la Administración Provincial del Agua y Vialidad Provincial para mejorar el escurrimiento del agua, mediante la apertura de canales, el uso de bombas y acciones conjuntas con los municipios”.

PROMOCIONES ESPECIALES DEL BANCO DEL CHACO

Por otra parte, el gobernador anunció medidas para aliviar la situación de las familias: “Vamos a utilizar las herramientas financieras de la provincia para llegar con beneficios concretos, no solo a las localidades afectadas sino a todo el territorio, con promociones especiales en rubros como alimentos, combustibles, farmacia, construcción, muebles y electrodomésticos”.

En ese sentido, el presidente del Nuevo Banco del Chaco, Livio Gutiérrez, explicó el alcance de las medidas: “Estamos ante una situación inédita, donde el banco logró diseñar en muy poco tiempo herramientas financieras para acompañar a quienes sufrieron daños en sus hogares. Vamos a ofrecer, a través de la tarjeta Tuya, seis cuotas sin interés para la compra de electrodomésticos, muebles y materiales de construcción”.

Además, detalló que “más de 800 comercios estarán adheridos en las zonas afectadas y se dispondrán créditos personales de hasta 4 millones de pesos, con una tasa del 37% anual, una de las más bajas del país, pensada para facilitar la recuperación de las familias”.

Promociones vigentes en toda la provincia:

-Farmacias: hasta 6 cuotas sin interés.

-Supermercados/ Alimentos: 3 cuotas sin interés.

-Combustible: 3 cuotas sin interés, 2 días por semana.

Promociones de Emergencia:

-6 cuotas sin interés en todos los rubros.

-Construcción, Electrodomésticos,

Muebles: 12 Cuotas con tasa del 17% y 18

cuotas con tasa del 18%

-Vigencia desde el 1/5 al 30/6 de 2026.

12 DE MAYO: OPERATIVO INTERFLUVIO IMPENETRABLE

Además, el Gobernador Leandro Zdero anunció esta mañana que se pondrá en marcha, a partir del 12 de mayo de 2026, el Operativo Interfluvio, un plan de contingencia integral destinado a brindar respuesta inmediata a las localidades afectadas por la emergencia climática en el territorio chaqueño. El operativo contempla múltiples líneas de intervención, entre ellas operativos de documentación (DNI), asistencia sanitaria y dispositivos de ayuda directa a las comunidades afectadas, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios esenciales y acompañar a las familias en un contexto de emergencia. “A partir del 12 de mayo vamos a llevar adelante un nuevo operativo integral en la región, con dispositivos de salud, médicos y carpas sanitarias, alcanzando a más de 5.000 hogares y 15.000 personas. Además, sumaremos operativos gratuitos de DNI para quienes necesiten renovar o recuperar su documentación”.

Por último, en relación al sector productivo, remarcó: “Seguimos trabajando con el Ministerio de la Producción en asistencia directa a los productores, con recuperación de animales, provisión de forraje, atención veterinaria y acompañamiento técnico, fortaleciendo el trabajo de los Centros de Desarrollo Productivo”.

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