SALUD: AMPLIA CONVOCATORIA EN LA PLAZA 25 DE MAYO PARA ACCEDER A VACUNAS GRATUITAS

El Ministerio de Salud llevó adelante este miércoles un nuevo operativo de vacunación en la plaza 25 de Mayo de Resistencia, donde se aplicaron dosis correspondientes al Calendario Nacional, antigripal, COVID-19 y Qdenga.

La jornada estuvo destinada a toda la comunidad, con especial énfasis en niños, personas con factores de riesgo y mayores de 65 años. No obstante, también pudieron acercarse quienes necesiten iniciar o completar esquemas de vacunación, así como acceder a dosis de refuerzo.

El director de Enfermería, Pedro Villalba, destacó la participación de la población y remarcó la importancia de la prevención. “Invitamos a la comunidad a acercarse a las postas de vacunación. Debemos estar siempre un paso delante de la enfermedad y eso se logra a través de la vacunación”, expresó.

Asimismo, subrayó que “está científicamente comprobado que las vacunas salvan vidas, por lo que es fundamental que la población concurra a cualquier punto de vacunación disponible”.

Estas acciones se enmarcan en la 24° Semana de la Vacunación en las Américas y la 15° Semana Mundial de la Inmunización, impulsadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos”.

Desde la cartera sanitaria provincial reiteraron la importancia de sostener altas coberturas de vacunación como herramienta clave para prevenir enfermedades y proteger la salud pública.

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