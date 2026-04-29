La Municipalidad de Villa Río Bermejito, bajo la gestión del intendente Omar Reis, informa que, ante el impacto de las fuertes lluvias registradas en los últimos días, el Gobierno de la Provincia del Chaco, encabezado por Leandro Zdero, mantiene un operativo conjunto con el municipio.

Este operativo sostenido se desarrolla con intervención directa en los distintos barrios y parajes, con el objetivo de asistir a las familias damnificadas.

En este sentido, se destaca la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado provincial y municipal, orientado a brindar respuestas concretas a cada vecino.

“Vamos a continuar con este trabajo, coordinando esfuerzos y acompañando a cada familia afectada”, expresó el intendente.

Asimismo, agradecemos profundamente a los Bomberos Voluntarios, a las iglesias de nuestra comunidad, a Gendarmería Nacional Argentina, al programa Ñache, a los empleados municipales y de Obras Públicas, como así también a los jóvenes y a todos quienes han colaborado solidariamente durante estos días.

El operativo continúa en marcha con el compromiso de seguir brindando asistencia en la localidad

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