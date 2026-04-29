OPERATIVO POLICIAL EN PAMPA DEL INDIO: EL GOBIERNO GARANTIZA LA LIBRE CIRCULACIÓN Y NO CEDE ANTE EXTORSIONES

En un operativo conjunto entre el Gobierno de la Provincia del Chaco y el Ministerio de Seguridad, la Policía provincial actuó bajo la premisa de flagrancia para desarticular intentos de bloqueos de rutas en la localidad de Pampa del Indio.

Desde las primeras horas de la jornada, grupos de personas intentaron interrumpir el tránsito en la intersección de las Rutas 3 y 4. Ante esta situación, la fuerza de seguridad provincial impidieron reiteradamente el avance de manifestantes que presentaban conductas violentas.

Como resultado de las intervenciones, se procedió al secuestro de una gran cantidad de elementos peligrosos, entre los que se destacan:

• Armas blancas y hachas.

• Palos, gomeras y cadenas.

• Piñones de motocicletas (utilizados como proyectiles). Teniendo como prioridad el orden público.

Desde el Ejecutivo provincial se remarca, que el interés general prevalece sobre los reclamos particulares. Si bien el Estado garantiza la asistencia y las ayudas necesarias a los sectores vulnerables, se ratificó una postura firme: «Bajo presión y extorsión no vamos a negociar».

La gestión provincial es mediadora y pacificadora con quienes respetan la normativa vigente, pero se advierte que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes intenten vulnerar los derechos de terceros mediante el uso de la violencia.

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