SAENZ PEÑA SECUESTRAN UN VENTILADOR EN RECORRIDAS DE PREVENCIÓN

Iniciaron una investigación para localizar al propietario.

Durante un operativo de prevención realizado en la madrugada de este miércoles, efectivos de la Comisaría Sexta secuestraron un ventilador que habría sido trasladado en circunstancias sospechosas por un hombre que logró escapar.

El procedimiento ocurrió cerca de la 1:10 en el barrio Matadero, tras un llamado anónimo que alertó sobre un sujeto que llevaba un ventilador de dudosa procedencia.

Al llegar al lugar, personal policial observó al sospechoso, quien al notar la presencia del móvil abandonó el objeto y huyó a pie.

Posteriormente, los agentes secuestraron un ventilador de pie e iniciaron actuaciones correspondientes para establecer su procedencia y localizar tanto al autor como al dueño.

Relacionado