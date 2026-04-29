RESISTENCIA HALLARON SANO Y SALVO AL JOVEN QUE ERA BUSCADO HACE TRES DIAS

La Policía del Chaco confirmó su localización y dejó sin efecto la solicitud de paradero.

Efectivos policiales lograron establecer el paradero de Ernesto Fabián Romero, de 27 años, quien era buscado tras una denuncia radicada en la Comisaría Séptima de Resistencia.

El joven había sido visto por última vez el pasado 26 de abril en inmediaciones de avenida Alberdi y Fortín Rivadavia, por lo que se había activado el pedido de colaboración a la comunidad para obtener información sobre su ubicación.

Luego de tareas investigativas y averiguaciones realizadas por personal policial, finalmente fue hallado en buen estado de salud, por lo que quedó sin efecto la solicitud de paradero vigente.

Desde la Policía se agradece la colaboración brindada por vecinos y medios de comunicación durante la búsqueda.

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