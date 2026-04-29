RESISTENCIA DETUVIERON A UN HOMBRE BUSCADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO Y HOSTIGAMIENTO

Intervino personal del Servicio Externo de la Comisaría Segunda Capital.

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Efectivos de la Comisaría Segunda Metropolitana lograron capturar este miércoles a un hombre de 32 años sobre quien pesaba un pedido de detención por amenazar y hostigar a su expareja.

La investigación se originó tras la denuncia de una mujer de 38 años en la División Violencia Familiar y de Género. La damnificada manifestó ser agredida y hostigada por parte de su exconcubino.

Búsqueda y captura

Ante esta situación, el Servicio Externo de la Segunda se abocó al caso y, mientras realizaba recorridas por la zona de la avenida Lavalle al 1500, logró interceptar al supuesto agresor de 32 años.

Luego de ser identificado, fue trasladado a Sanidad Policial y posteriormente alojado en la dependencia policial. Por disposición de la magistratura interviniente, fue notificado de su situación legal en la causa caratulada como “Supuestas Amenazas en Contexto de Violencia de Género”.

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