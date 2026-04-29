MACHAGAI EFICAZ OPERATIVO POLICIAL: RECUPERAN UN TUBO DE GAS ROBADO Y DETIENEN AL PRESUNTO AUTOR

En un rápido despliegue realizado este mediodía, efectivos de la comisaría local lograron esclarecer el hurto de una garrafa y procedieron a la detención de un joven de 28 años, quien intentó darse a la fuga al verse cercado por la policía.

El hecho se originó tras la denuncia de una vecina domiciliada en la calle 29 de Mayo, quien relató que, durante la madrugada, un sujeto ingresó a su vivienda sin ejercer violencia y sustrajo un tubo de gas de color celeste.

De inmediato, el personal policial inició tareas investigativas y recorridas minuciosas por la zona. Al llegar a la intersección de la calle 12 de Octubre, en el Barrio Reserva N° 3, los agentes divisaron a un hombre que transportaba un objeto de similares características al denunciado. El sospechoso, al notar la presencia de la patrulla, arrojó la garrafa a la vía pública e intentó escapar a pie.

Tras seguirlo unos metros, el sujeto fue alcanzado y demorado. El procedimiento contó con el apoyo fundamental de la División de Seguridad Rural de Machagai, que colaboró en el traslado del detenido, primero al hospital local para su revisión médica y luego a la dependencia policial.

Intervino en el caso la Fiscalía N° 04, a cargo del Dr. Gustavo Valero, quien dispuso la notificación de la aprehensión del involucrado bajo la causa «Supuesto Hurto» y ordenó que el elemento secuestrado fuera restituido a su propietaria.

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