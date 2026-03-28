SAENZ PEÑA RÁPIDA INTERVENCIÓN PARA PONER A SALVO A UNA MENOR GOLPEADA POR SU PADRASTRO

La niña se encuentra internada. Detuvieron al agresor.

Este sábado a las 22:10, efectivos de la Comisaría Quinta tomaron conocimiento de un grave hecho de violencia en la Quinta 264 del barrio San Cayetano, donde una niña de 10 años pidió ayuda tras ser agredida por su padrastro.

Un equipo policial llegó de inmediato y encontró a la menor junto a una vecina, quien relató que la niña había buscado refugio en su domicilio para escapar de los golpes. Los agentes dieron intervención a la Unidad de Protección Integral (U.P.I.), solicitaron asistencia médica y comenzaron la búsqueda del agresor.

La menor fue trasladada a la Guardia de Emergencia Pediátrica, donde quedó internada con lesiones en el rostro, miembros superiores e inferiores.

Tras amplias recorridas en el barrio Ex Aeroclub, se logró la detención del agresor de 20 años, quien fue conducido a la Comisaría Quinta para continuar con las diligencias judiciales.

La abuela de la niña, con quien vive desde su nacimiento, realizó la denuncia y manifestó que la pequeña solo había ido a visitar a su madre, cuando ocurrió el ataque.

Relacionado