SÁENZ PEÑA RÁPIDA INTERVENCIÓN PARA DETENER UN HOMBRE QUE SE LLEVÓ UN CARTEL

Se trata de un poste de casi dos metros con una estructura de metal.

personal de la División Patrulla Preventiva a fueron alertados por el 911 que un sujeto sustrajo un cartel en el Barrio 50 Viviendas de La Termal.

La alerta fue emitida por el operador de turno, quien informó que en inmediaciones de calle 18 y 49, un hombre trasladaba un objeto de dudosa procedencia. Tras recorridas, los efectivos localizaron en calle 22 y 59 a joven de 18 años quien portaba un cartel y no pudo justificar su procedencia.

Por ello fue trasladado a la Comisaría Primera junto al cartel. Continúan con la investigación para determinar la procedencia.

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