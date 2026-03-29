EL ACTUAL CONFLICTO BÉLICO PARECIERA DEBILITAR AÚN MÁS EL FRÁGIL ROL DEL DERECHO INTERNACIONAL PARA EVITAR GUERRAS

El Dr. Jorge Mariño Fages es Profesor Titular de Derecho Internacional de la UNNE y, desde su perspectiva, el actual enfrentamiento armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán expone las dificultades de las normativas internacionales, y en particular del poder de actuación de la Organización de las Naciones Unidas, para evitar o detener una guerra. “Estamos frente a un conflicto con situaciones o componentes poco frecuentes, que pone al derecho internacional y las relaciones internacionales ante otro nivel de análisis», señaló.

Hace cuatro años, tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, el Dr. Jorge Mariño Fages, Profesor Titular de la Cátedra “A” de Derecho Internacional, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la UNNE, señalaba que ese conflicto bélico representaba un grave retroceso en los avances que la comunidad internacional venía logrando para evitar las guerras y en su caso humanizarlas.

Se trataba de la primera guerra internacional entre Estados en muchos años, pues los conflictos armados más recientes habían sido del orden civil o interno de naciones, o contra el terrorismo.

Consideraba que el actuar de Rusia violaba todo tipo de normativas sobre la guerra previstas en el derecho internacional y especialmente ponía en cuestionamiento el rol de la Organización de Naciones Unidas, que quedaba limitada en su actuación al ser Rusia uno de sus cinco miembros estables del Consejo de Seguridad, con derecho a veto de cualquier tipo de resolución.

Ahora, consultado por UNNE Medios sobre el surgimiento del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el Dr. Mariño Fages opinó que se trata de un hecho que «debilita aún más el alcance del derecho internacional para evitar el uso de la fuerza y las guerras» y acotó que «es una guerra con muchas particularidades que tornan más complejo un posicionamiento desde el marco normativo internacional vigente».

«Hay dos países que atacan a un tercero, y este tercero (Irán) para defenderse ataca además a países vecinos, un escenario pocas veces visto» sostuvo al detallar algunos de los rasgos llamativos de la guerra en curso, que involucra a la mayor potencia mundial (Estados Unidos) y a un país con un gobierno teocrático fundamentalista y que además niega la existencia del tercer Estado involucrado que es Israel.

En esa línea, estimó que «las posibilidades de negociación, a la que convoca el derecho internacional, parecen muy lejanas porque Irán además de no reconocer la existencia de Israel llama a su destrucción, por lo que podríamos preguntarnos qué canales de diálogo para una solución pacífica definitiva podría haber».

Liberalismo y Realismo

«Pareciera que estamos frente a un escenario de realismo puro en el ámbito internacional, que se agrava por la participación de un país que se rige con dogmas teológicos extremos», sostuvo.

En ese contexto, consideró necesario recordar que el Derecho Internacional surgió en el año 1648 con los tratados de «la Paz de Westfalia» que puso fin a la “Guerra de los 30 Años” en Europa Central, y que consagró el respeto a la inviolabilidad territorial y de soberanía de los Estados.

Esa etapa del Derecho Internacional Clásico se extendió hasta el año 1945, cuando se crea la Organización de Naciones Unidas y empieza la era del Derecho Internacional Contemporáneo que se extiende hasta nuestros días, con base en el respeto de la soberanía, la igualdad entre los estados, la solución pacífica de las controversias y la prohibición del uso de la fuerza, entre otros principios detallados en el Art.2 de la Carta de la ONU.

Pero en el esquema internacional siempre persistieron dos vertientes que son el liberalismo o idealismo que postula que en las relaciones entre Estados se deben regir por el respeto al derecho, la cooperación y las organizaciones internacionales.

En tanto, el realismo considera que lo que predomina a nivel mundial son relaciones de poder, en el que los países actúan por interés propio preservando su seguridad, minimizando por ejemplo el rol de la ONU y del derecho.

Bajo este contexto, el Dr. Mariño Fages manifestó que «para algunos esta guerra se posiciona en un escenario de realismo absoluto en las relaciones internacionales», con dos países que inician un ataque armado sin recurrir previamente a la ONU, y un país atacado que responde atacando a casi una decena de países vecinos.

Justamente, para el especialista de la UNNE, la actual guerra dejó muy expuesta a la ONU, y su Consejo de Seguridad, «demostrando su dificultad de evitar enfrentamientos, así como de abrir ámbitos de negociación para frenar las disputas».

«Para algunos esta guerra se posiciona en un escenario de realismo absoluto en las relaciones internacionales»

Resolución de la ONU

Días atrás, el Consejo de Seguridad, compuesto por 15 miembros, con 13 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones (China y la Federación de Rusia), adoptó una resolución condenando “en los términos más enérgicos” los ataques de Irán contra Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania y reiteró su firme apoyo a la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de esos países.

China, que se abstuvo de votar, advirtió que, si bien debe respetarse la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los Estados Árabes del Golfo, «la resolución recién aprobada no refleja plenamente la causa raíz ni el panorama general del conflicto de manera equilibrada» y acusó que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares sin la autorización del Consejo y deben cesar sus acciones de inmediato.

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