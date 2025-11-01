SAENZ PEÑA  LO RECONOCIERON POR LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD Y LO DETUVIERON

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ciudadano sería el autor del robo de un celular a una mujer de 21 años.

El hecho habría ocurrido cerca de las 5 de la madrugada, cuando la joven de 21 años sufrió el robo. Gracias a las cámaras de seguridad del lugar, los agentes pudieron identificar al sospechoso y montar un operativo conjunto de varias unidades para detenerlo. Finalmente, se incautó un celular, tres paquetes de rodeo y un par de zapatillas.

De la tarea de investigación y posterior detención participaron agentes de la Comisaría Quinta de Sáenz Peña, así como efectivos del Departamento 911 y del Cuerpo de Operaciones Motorizadas. Todo el trabajo culminó cerca de las 11 del mediodía en el barrio Santa Rita de la Ciudad Termal.

El sospechoso intentó escaparse, pero fue atrapado a los pocos metros. Así, el hombre de 40 años fue detenido con el celular robado, los paquetes de cigarrillos y un par de zapatillas. Se le inició una causa por “supuesto robo” y deberá ser llevado frente a las autoridades fiscales este 3 de noviembre.

