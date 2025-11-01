MANUEL ADORNI CELEBRÓ LA SALIDA DE GUILLERMO FRANCOS: «CICLO CUMPLIDO»

El recién designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó sus primeras declaraciones tras la confirmación de su nombramiento, refiriéndose a la sorpresiva salida de su antecesor, Guillermo Francos.

Adorni minimizó el impacto, señalando que la renuncia se enmarca en un proceso natural. «Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Había un ciclo cumplido y creo que él lo explica bien en su renuncia», afirmó en una entrevista radial.

El funcionario, que además era legislador porteño electo, jurará como ministro coordinador el próximo miércoles y reveló que la decisión no fue totalmente imprevista. «Se venía hablando del tema hace unos días, aunque sin definiciones concretas», afirmó.

Sin embargo, el exvocero aclaró que una vez que el Presidente Javier Milei tomó la resolución, esta «se ejecuta rápidamente».

Adorni no escatimó elogios para Francos, a quien consideró una «pieza clave» en el gobierno. Subrayó el respeto y cariño generalizado que el exjefe de Gabinete inspiraba en el equipo y además, interpretó el gesto final del ministro saliente como un acto de lealtad: «Poner todas las herramientas sobre la mesa para que el Presidente tome las mejores decisiones. Incluso en su retirada se lo va a recordar por mucho tiempo” .