MANUEL ADORNI CELEBRÓ LA SALIDA DE GUILLERMO FRANCOS: «CICLO CUMPLIDO»
El flamante nuevo jefe de Gabinete brindó una entrevista radial en la que habló de los cambios en el Gabinete.
Sin embargo, el exvocero aclaró que una vez que el Presidente Javier Milei tomó la resolución, esta «se ejecuta rápidamente».
Cuándo asume Manuel Adorni como jefe de Gabinete
El designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entrará formalmente en funciones el próximo lunes, cuando el presidente Javier Milei le tome juramento como flamante ministro coordinador.
Ese mismo día comenzará de manera oficial un nuevo esquema de poder dentro de La Libertad Avanza (LLA), en el que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, saldrá fortalecida, ya que Adorni es un hombre de su círculo íntimo.