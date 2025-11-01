BARRANQUERAS TERMINÓ DETENIDO TRAS SER DENUNCIADO POR UN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hombre de 25 años fue detenido después de este mediodía.

Una mujer de 32 años denunció este 25 de octubre a su pareja, un hombre de 25 años que la habría maltratado física y psicológicamente. Ella lo echó de la casa y realizó la denuncia, los agentes de la Comisaría Segunda de Barranqueras tomaron el caso y comenzaron la investigación. Este mediodía, el sospechoso de 25 años se entregó ante las autoridades.

Tras la denuncia, la mujer solicitó su botón antipánico y la prohibición de acercamiento de quien sería su pareja. Los policías investigaban el caso para dar con el denunciado quien, este sábado, cerca de las 12:30 del mediodía, se entregó a las autoridades.

Finalmente fue detenido bajo la causa de “supuestas amenazas en contexto de violencia de género”.

