EL CHACO PONE EN MARCHA LA FIESTA NACIONAL DEL ALGODÓN 2025

Del 7 al 9 de noviembre en Presidencia Roque Sáenz Peña

El Gobierno del Chaco invita a participar de la Fiesta Nacional del Algodón 2025, que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de noviembre en Presidencia Roque Sáenz Peña, con una agenda que integrará actividades institucionales, técnicas y comerciales orientadas al fortalecimiento de la cadena algodonera.

Las distintas jornadas tendrán lugar en el Hotel Gualok – Salón de Eventos, donde se reunirán autoridades, productores, especialistas, empresarios y actores del sector agroindustrial.

Jueves 6 de noviembre, 17:00 Hs

Reunión del Consejo Económico y Social (CONES)

Presentación del Plan Estratégico Participativo Provincial, una herramienta de planificación que busca impulsar el desarrollo económico y social del Chaco en el mediano y largo plazo.

Viernes 7 de noviembre, 10:00 hs

Conversatorio Agroperfiles

Disertaciones a cargo de:

-Maximiliano Montenegro, periodista especializado en economía.

-Leonardo De Benedictis, meteorólogo y analista de fenómenos climáticos.

Además, se realizarán homenajes a referentes del sector, la presentación de nuevos materiales genéticos y un debate sobre la actualidad del cultivo y la cadena agroindustrial.

Sábado 8 de noviembre, 09:00 hs

Ronda de Negocios

Una oportunidad para que empresas chaqueñas y regionales generen nuevos vínculos comerciales, concreten acuerdos y consoliden alianzas estratégicas.

El encuentro finalizará el domingo 9 con la aprobación de nuevos materiales genéticos en semillas, con la participación del presidente del INTA Nacional, Nicolás Bronzovich, junto a otros referentes del sector.

El gobierno provincial invita a la Fiesta Nacional del Algodón, un evento único en el país que reafirma al Chaco como epicentro de la producción algodonera argentina, promoviendo innovación, competitividad y crecimiento sostenible para toda la región.

