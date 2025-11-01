LAS BREÑAS EMPLEADO INFIEL: SE LLEVÓ OBJETOS DE UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN E INTENTABA VENDERLOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un ciudadano de 30 años fue aprehendido en la causa «Supuesto Hurto».

El hecho fue denunciado por un vecino de Las Breñas, quien informó que el 30 de octubre alrededor de las 15, alguien desconocido ingresó a una vivienda en construcción de su propiedad y se llevaron un portón tipo reja, una mochila para inodoro, una pileta de baño y aproximadamente 100 metros de cable.

Con la información brindada, este mediodía el personal del Servicio Externo inició tareas investigativas y lograron determinar que un hombre intentaba comercializar los elementos sustraídos en el barrio Ex Quinta Bravo. Al llegar al lugar, los agentes procedieron al secuestro de todos los bienes buscados, y detuvieron a un ciudadano de 30 años, quien habría trabajado previamente en la obra.

Por disposición de la fiscalía, el hombre fue notificado de aprehensión en la causa por “Supuesto Hurto”.

