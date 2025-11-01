RESISTENCIA DETUVIERON A UN HOMBRE CON CIGÜEÑALES Y UN CARRITO DE DUDOSA PROCEDENCIA EN AVENIDA 25 DE MAYO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En horas de la mañana de este sábado, efectivos de la Comisaría Décima Metropolitana demoraron a un hombre que trasladaba diversos elementos de dudosa procedencia por la avenida 25 de Mayo al 2250.

El procedimiento se registró alrededor de las 09:50, cuando los uniformados realizaban recorridas de prevención de ilícitos y contravenciones. Es así que, observaron a un sujeto que empujaba un carrito de mano de hierro, cargado con doce cigüeñales de automotor.

Al ser identificado, se trataba de un hombre de 33 años, a quien al consultarle sobre la procedencia de los elementos, expresó que se los habrían entregado como parte de pago por un trabajo de limpieza en una rectificadora ubicada sobre avenida 25 de Mayo y calle 12.

Sin embargo, al trasladarse el personal policial hasta dicho local, no lograron corroborar su versión. Por tal motivo, fue conducido a la dependencia policial y se procedió al formal secuestro de los elementos a fin de establecer su procedencia y propiedad.

