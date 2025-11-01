COTE LAI RECUPERARON UNA MOTOCICLETA QUE HABÍA SIDO DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Tras un trabajo de rastrillaje por caminos rurales, efectivos hallaron una moto escondida entre las malezas. El vehículo había sido reportado como desaparecido días atrás.

Este sábado, personal de la Comisaría de Cote Lai logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída. El rodado fue encontrado oculto entre las malezas a unos dos kilómetros de la Ruta Provincial N°89, en una zona rural cercana a la localidad.

El hecho sucedió a raíz de una denuncia radicada el 31 de octubre por un vecino de 50 años, quien manifestó que había prestado su motocicleta a su hijastro. Según relató, el joven sufrió un desperfecto mecánico mientras se dirigía a un campo conocido como “El 50” y decidió ocultar el vehículo entre la vegetación, pero al regresar para retirarlo ya no lo encontró.

Ante la situación, los agentes iniciaron tareas investigativas y, tras realizar recorridas por el área, localizaron la motocicleta con los números de chasis y motor coincidentes con los del vehículo denunciado.

El rodado fue secuestrado y puesto a disposición de la Fiscalía en turno, continuándose con las diligencias correspondientes.

