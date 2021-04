SÁENZ PEÑA: INTIMARON A LA APICH A SUSPENDER LA COMPETENCIA AUTOMOVILÍSTICA DE ESTE FIN DE SEMANA

El espectáculo automovilístico se iba a realizar este fin de semana en Sáenz Peña

El presidente de la Asociación de Pilotos del Chaco (APICH), Edgardo Reguera, recibió ayer una intimación por parte de la Policía de la Provincia para que suspenda el espectáculo automovilístico que estaba previsto para este fin de semana.

La notificación fue enviada al presidente de la APICH, a quien advirtieron que, en caso de concretarse el espectáculo, la entidad incurriría en la “comisión de delitos” enmarcados en el Código Penal.

Recuerdan que dicho acto “se encuentra prohibido” por Decreto Provincial que tiene vigencia desde el 9 al 30 de abril, y que está adherido al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 235/21, para precisar que en la misma se establece que “los eventos que se desarrollen en espacios abiertos se encuentran prohibidos cuando el número de asistentes supera las 20 personas” y ratifica las multas y sanciones oportunamente dispuestas.

“Lo que llama la atención es la cercanía con la que suspenden el evento, un evento que tenía repercusión a nivel provincial desde hace 15 días, se dejó avanzar en muchos trabajos se gastó mucho dinero”, dijo Reguera al manifestar su malestar por esta suspensión.

Consideró “una falta de respeto y falta de sentido común”. “Estamos hablando de un deporte que es al aire libre, que no es de contacto, un deporte donde el predio tiene 70 hectáreas”.

Consideró el presidente de la APICH que con esta intimación “nos está diciendo que después de un año no aprendimos nada, no aprendimos el distanciamiento, no hay un protocolo para una u otra actividad, nosotros había establecido un protocolo para evitar la circulación dentro del predio. El público no iba a ingresar a boxes para mantener la burbuja de cada uno, pero lamentablemente ayer nos encontramos con que no se podía hacer el evento y por lo tanto informamos a todos los participantes”, explicó Reguera.

Se quejó además porque “a la fecha, no están claras las medidas que dispuso el Gobierno Provincial”.

En relación al espectáculo automovilístico que se iba a retomar en Sáenz peña luego de tres años, sostuvo Reguera que había mucha expectativa, “habíamos hablado de que si se endurecían las medidas se iba a realizar la actividad sin público, pero por lo menos que se garantice el evento y que se pueda hacer televisivo y redes digitales que teníamos organizado también en ese punto”.

Cabe señalar que más allá de la actividad deportiva en sí, “esta jornada automovilista tenía un fin solidario y era recaudar fondos para Emita”, comentó Reguera y lamentó que “se haya esperado hasta último momento para realizar la suspensión de la actividad”.

