SAENZ PEÑA  INTERCEPTAN A MOTOCICLISTA CON ESTUPEFACIENTES

El hombre de 51 años, transportaba cocaína y marihuana.

A las 16:20 del jueves, personal de la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña llevó adelante un operativo cerrojo en el Barrio Santa Mónica, tras recibir información en la guardia de prevención sobre un presunto traslado de estupefacientes en motocicleta.

Al interceptar a un hombre que circulaba en una moto Gilera Smash 110 cc, color rojo con blanco, se constató que transportaba 28 envoltorio de cocaína con un peso total de 16.3 gramos y 8 envoltorios de marihuana con un peso de 190.9 gramos, ocultos en una bolsa de pan y un paquete de cigarrillos.

La Fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña, , dispuso el secuestro de la droga, el rodado y la aprehensión del sospechoso por infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

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