RESISTENCIA IDENTIFICAN A CIUDADANO EXTRANJERO EN SITUACIÓN MIGRATORIA IRREGULAR

El procedimiento se llevó a cabo en el macrocentro de la ciudad, tras una intervención preventiva realizada por personal policial.

A las 14:30 de este jueves, efectivos de la División Patrulla Preventiva identificaron a un ciudadano de nacionalidad uruguaya durante un control en el macrocentro de Resistencia. Ante esta situación, se dio intervención al personal de la División Información de Personas Extranjeras de la Dirección General de Inteligencia Criminal.

Luego de verificar sus datos, se constató que el hombre había ingresado al país en el año 2023 con un permiso de permanencia por 90 días, encontrándose actualmente en situación migratoria irregular al no registrar trámites de regularización.

Por lo que fue trasladado a Sanidad Policial y posteriormente conducido a la unidad interviniente, donde fue notificado de las actuaciones migratorias correspondientes.

Finalmente, tomó intervención la Dirección Nacional de Migraciones, Delegación Corrientes, a fin de continuar con las actuaciones correspondientes .

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