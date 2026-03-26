COMITÉ OLÍMPICO PROHIBE LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES TRANS

El Comité Olímpico Internacional (COI) se declaró antitrans. Durante este jueves, anunció su nueva política de protección de la categoría femenina en el deporte olímpico, en la que definió que sólo las mujeres biológicas podrán competir en ella, una norma que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.