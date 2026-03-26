Jue. Mar 26th, 2026

COMITÉ OLÍMPICO PROHIBE LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES TRANS

por Redaccion J 2 horas atrás
El Comité Olímpico Internacional (COI) se declaró antitrans. Durante este jueves, anunció su nueva política de protección de la categoría femenina en el deporte olímpico, en la que definió que sólo las mujeres biológicas podrán competir en ella, una norma que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
De esta manera, la elegibilidad para la categoría femenina se determinará en primera instancia mediante una prueba de detección del gen SRY, sólo presente en los hombres biológicos, que deberá dar negativo.

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