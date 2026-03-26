CÓMO ES LA EUTANASIA EN ESPAÑA: LOS REQUISITOS Y DETALLES DEL PROCEDIMIENTO
El derecho a la muerte digna está legalizado en España. Para acceder a él, la ley exige que la persona solicitante cumpla con una serie de condiciones claras.
¿Qué dice la ley de eutanasia en España?
La eutanasia se legalizó en España en junio de 2021 luego de que se aprobara la ley con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. La normativa buscó darles una respuesta a personas con enfermedades graves e incurables o que padezcan situaciones de sufrimiento extremo sin posibilidad de alivio.
¿Cómo es el procedimiento de la eutanasia?
La ley establece un proceso médico controlado que busca asegurar que la decisión del paciente sea libre, informada y sostenida en el tiempo. De todas formas, la persona tiene derecho a arrepentirse en cualquier momento del proceso.
Luego, se suministra un fármaco bloqueante neuromuscular que provoca el fallecimiento.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar la eutanasia en España?
Para acceder a la eutanasia en España, la ley exige que la persona solicitante cumpla con una serie de condiciones claras. Hay requisitos personales, legales, médicos y del propio procedimiento.
En primer lugar, la persona debe ser mayor de edad, estar en pleno uso de las facultades mentales y realizar la solicitud de manera consciente, libre y voluntaria.
Tiene que tener nacionalidad española, residencia legal o acreditar al menos 12 meses de permanencia en el país
En cuanto a los requisitos médicos, debe padecer una enfermedad grave e incurable, tener una condición crónica grave e incapacitante o sufrir un padecimiento físico o psíquico constante e intolerable. Cualquiera sea el caso, tiene que contar con la evaluación y certificación de un médico responsable.
Para el procedimiento, el paciente debe dejar constancia de la decisión por escrito o un medio equivalente, presentar dos solicitudes formales de forma voluntaria, respetando un plazo mínimo de 15 días entre ambas. Finalmente, tiene que firmar el consentimiento informado tras recibir toda la información médica necesaria sobre el procedimiento.