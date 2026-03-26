EL GOBIERNO PROVINCIAL AMPLIÓ EL ESPACIO CEDIDO AL CHACO RUGBY CLUB Y FORTALECE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

El Gobierno del Chaco, a través de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de la Dra. Carolina Meiriño, formalizó este 26 de marzo la ampliación del espacio cedido al Chaco Rugby Club, ubicado en la zona del aeropuerto de Resistencia.

La medida se concretó en el marco del contrato de comodato previamente suscripto, cuyos plazos continúan vigentes hasta el año 2028, y permitirá al club avanzar en mejoras de infraestructura destinadas a sus socios y deportistas. En el área ampliada se prevé el reacondicionamiento de un quincho, obra que estará a cargo de la institución y que será destinada al uso de quienes forman parte de la vida social y deportiva del club. Este avance responde a un histórico pedido que pudo concretarse tras más de 23 años de gestiones.

Al respecto, la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, destacó: “Esta ampliación es el resultado de muchos años de trabajo y de un Estado presente que escucha y acompaña a las instituciones”. En la misma línea, acompañada por el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez y de Oscar Enríquez, presidente del Chaco Rugby Club remarcó: “Cuando hablamos de gestión, hablamos de hechos concretos. Hoy estamos dando respuesta a una demanda histórica del Chaco Rugby Club, fortaleciendo un espacio que es clave para la comunidad deportiva”.

Asimismo, la funcionaria subrayó el valor del deporte como herramienta de desarrollo social: “El deporte es inclusión, es salud y es igualdad de oportunidades. Por eso seguimos impulsando acciones que generen mejores condiciones para nuestros niños, jóvenes y adultos. Este tipo de decisiones no solo benefician a una institución, sino que impactan en toda la comunidad, promoviendo ámbitos de encuentro, integración y crecimiento”, concluyó.

Esta iniciativa forma parte de una política pública provincial que busca consolidar al deporte como un eje central para el desarrollo social, fortaleciendo los espacios de contención y participación.

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