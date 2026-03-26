El Gobierno eliminó más áreas en el Ministerio de Salud y redefinió la gestión de Discapacidad

El gobierno de Javier Milei avanzó este jueves en una profunda reestructuración del ministerio de Salud que, entre otras cosas, redefine la gestión del área de Discapacidad. Así quedó plasmado en el Decreto 193/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.

Así, el gobierno libertario avanza en la eliminación de unidades administrativas en el área de Salud y reasigna funciones. El decreto, además, sentencia la concentración del diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de discapacidad, incluyendo el otorgamiento y revisión de pensiones por invalidez y otros beneficios previstos por ley.

Entre los cambios centrales, el decreto aprueba un nuevo organigrama que redefine la distribución de áreas administrativas, sanitarias y técnicas. En ese esquema se reorganizan direcciones nacionales, generales y coordinaciones vinculadas a la gestión de recursos, tecnología, asuntos jurídicos y relaciones institucionales, al tiempo que se ajustan otras dependencias ya existentes.

También incorpora nuevas áreas orientadas a fortalecer la gestión de políticas de discapacidad. Destacan dependencias como la Dirección Nacional de Gestión y Asignación de Apoyos, la Dirección de Evaluación y Certificación de la Discapacidad y la Dirección de Regulación de Servicios. También se crea la Dirección del Observatorio de Discapacidad que tendrá a su cargo la sistematización y análisis de información sobre el acceso a derechos, apoyos y prestaciones. También se reordenan las áreas encargadas de la gestión de pensiones no contributivas, con énfasis en la estandarización de procedimientos, el control de expedientes y la articulación con otros organismos del Estado.