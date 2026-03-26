EL GOBIERNO ELIMINÓ MÁS ÁREAS EN EL MINISTERIO DE SALUD Y REDEFINIÓ LA GESTIÓN DE DISCAPACIDAD
Por decreto, el gobierno de Javier Milei definió la concentración del diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de discapacidad, incluyendo el otorgamiento y revisión de pensiones por invalidez y otros beneficios.
Entre los cambios centrales, el decreto aprueba un nuevo organigrama que redefine la distribución de áreas administrativas, sanitarias y técnicas. En ese esquema se reorganizan direcciones nacionales, generales y coordinaciones vinculadas a la gestión de recursos, tecnología, asuntos jurídicos y relaciones institucionales, al tiempo que se ajustan otras dependencias ya existentes.
En paralelo se suprimen áreas como la Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria y distintas coordinaciones de la ex Agencia Nacional de Discapacidad como las de Monitoreo Operativo, Comunicación y Enlace de Asignaciones Económicas y cargos dentro de la ex Unidad de Auditoría Interna.