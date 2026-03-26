Jubilados ANSES: cómo designar un apoderado para cobrar los haberes

Cómo hacer el trámite paso a paso

El trámite para designar un apoderado en la ANSES es un proceso que combina una instancia online y otra presencial, pensado para garantizar seguridad a los jubilados y evitar irregularidades. Si bien es sencillo, requiere cumplir con una serie de pasos y presentar la documentación correspondiente según cada caso. Acá el paso a paso:

Ingresar a Mi ANSES y cargar los datos del apoderado.

y cargar los datos del apoderado. Reunir la documentación necesaria: DNI y comprobantes de vínculo o poderes, según corresponda.

Acercarse a una oficina de la ANSES con el titular y el apoderado para finalizar el trámite.

con el titular y el apoderado para finalizar el trámite. Firmar la Carta Poder (formulario PS 6.4) frente a un agente del organismo.

frente a un agente del organismo. Verificar que el apoderado esté registrado en Mi Huella , el sistema biométrico obligatorio.

, el sistema biométrico obligatorio. Confirmar la designación para que el apoderado pueda gestionar o cobrar los haberes.

Un punto a tener en cuenta es que, si el apoderado es familiar directo, no hace falta turno previo. En cambio, si no hay vínculo, se debe gestionar turno desde la web o por teléfono. Además, los jubilados pueden designar distintos apoderados para trámites y cobro, y tienen la posibilidad de modificar esta autorización cuando lo necesiten.