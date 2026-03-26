NOVEDADES EN ARCA: CUÁNDO VUELVE A AUMENTAR EL MONOTRIBUTO

ARCA: cuándo vuelve a aumentar el monotributo

ARCA aplicó un incremento del 14,29% en el monotributo, una actualización que impactó en más de 5 millones de contribuyentes en todo el país. La suba se explica por el mecanismo automático que ajusta los valores según la inflación acumulada del segundo semestre de 2025. En marzo de 2026, laaplicó un incremento del 14,29% en el, una actualización que impactó en más de 5 millones de contribuyentes en todo el país. La suba se explica por el mecanismo automático que ajusta los valores según la inflación acumulada del segundo semestre de 2025.

Este ajuste del monotributo no solo eleva las cuotas mensuales, sino que también modifica los topes de facturación anual que determinan cada categoría. En este contexto, la ARCA ya adelantó que habrá un nuevo aumento en septiembre de 2026, lo que anticipa más cambios para los monotributistas en los próximos meses.

Cuándo será el próximo aumento El aumento aplicado en marzo se enmarca dentro de la actualización semestral que realiza la ARCA para mantener el monotributo en línea con la inflación. En esta oportunidad, el ajuste fue del 14,29% y comenzó a regir en marzo de 2026, como parte del mecanismo automático que actualiza los valores del régimen.

El impacto del incremento del monotributo alcanza a todas las categorías, desde la A hasta la K, e incluye tanto a quienes prestan servicios como a los que comercializan bienes. Además de elevar las cuotas mensuales, la medida también modifica los topes de facturación anual, lo que puede derivar en recategorizaciones o incluso en la exclusión del régimen simplificado.