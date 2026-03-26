MARGARITA BELÉN TRAS LAS REJAS POR AMENAZAR A UNA MUJER

Se trata de un joven de 23 años.

Este miércoles tras la denuncia de una joven de 18 años, quien manifestó haber sido víctima de amenazas. A partir de la denuncia, intervino la Fiscalía, que dispuso la aprehensión del presunto autor.

Tras tomar conocimiento de la denuncia , personal policial llevó adelante tareas investigativas que permitieron localizar al acusado en el barrio Las Latas de Margarita Belén.

Finalmente, fue notificado de su aprehensión en la causa por “Supuestas Amenazas en contexto de Violencia de Género” y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.

Relacionado