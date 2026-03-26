SAENZ PEÑA  CUATRO ALLANAMIENTOS REALIZADOS POR FALSIFICACIÓN:SECUESTRARON CELULARES Y MEMORIAS

Los operativos se realizaron en distintos puntos de la ciudad arrojando resultados positivos en tres domicilios, en el marco de una causa por “Supuesta infracción al artículo 292 del Código Penal».

Los allanamientos se realizaron en la mañana y en las primeras horas de la tarde de este jueves. El personal del Departamento de Investigaciones Complejas llevó adelante una serie de allanamientos simultáneos en cuatro domicilios de la ciudad Termal.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías Local y Supervisadas por la Fiscalía N°4, con la participación de ayudantes fiscales, quienes acompañaron el desarrollo de los procedimientos.

En tanto, en un domicilio del barrio Hipólito Yrigoyen, los efectivos lograron el secuestro de dos teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento tipo pendrive, considerados de interés para la investigación.

Asimismo, en otros dos inmuebles ubicados en la zona céntrica, se incautaron distintos teléfonos celulares. En ambos casos los procedimientos arrojaron resultados positivos.

Los operativos contaron con la colaboración de distintas unidades policiales, incluyendo personal del sistema de emergencias 911, Infantería, Criminalística y dependencias de la zona.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Fiscalía interviniente, avanzando en el análisis de los elementos secuestrados para la investigación de la causa.

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