LA LIGA CONFIRMÓ EL DÍA DEL SUPERCLÁSICO RIVER VS. BOCA Y LA AGENDA FINAL DEL TORNEO APERTURA
La Liga Profesional confirmó el cronograma del Apertura. El Superclásico entre River y Boca se jugará el 19 de abril y el clásico de Avellaneda será el 4.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de las fechas 13 a 16 del Torneo Apertura, por lo que ya quedaron definidos los días y horarios de los partidos más destacados en la recta final de la fase regular del campeonato.
Tras la fecha FIFA, en la que la Selección Argentina disputará amistosos frente a Mauritania y Zambia, el torneo local volverá con uno de los encuentros más esperados: el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, que se jugará el sábado 4 de abril en el estadio Libertadores de América.
Uno de los partidos más importantes del campeonato será el Superclásico entre River y Boca, que se disputará el domingo 19 de abril en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura. El último antecedente entre ambos en Núñez fue triunfo del Millonario por 3-2, mientras que el Xeneize se impuso por 2-1 en el cruce disputado en la Bombonera.
La fecha 14 también contará con duelos de relevancia, ya que Boca recibirá a Independiente el sábado 11 de abril, mientras que Racing será local frente a River el domingo 12. La jornada 16 comenzará el jueves 23 de abril y finalizará el 27 del mismo mes, aunque no será la que definirá los ocho equipos clasificados a los playoffs. Esto se debe a que la novena fecha, que había quedado pendiente por el paro de la AFA, se disputará el último fin de semana de abril y terminará de ordenar la tabla de posiciones del Torneo Apertura.
Fecha 13
Miércoles 1° de abril
Jueves 2 de abril
15.00 Barracas Central – Sarmiento
17.30 Tigre – Ind. Rivadavia Mza.
20.30 Talleres – Boca
Viernes 3 de abril
15.00 Gimnasia (Mza.) – Vélez
17.15 Unión – Deportivo Riestra
19.30 San Lorenzo – Estudiantes
Sábado 4 de abril
13.30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)
17.30 Independiente – Racing
21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán
Domingo 5 de abril
15.30 Gimnasia – Huracán
18.00 River – Belgrano
20.30 Central Córdoba – Newell’s
Lunes 6 de abril
19.00 Argentinos – Banfield
21.15 Instituto – Defensa y Justicia
Fecha 14
Viernes 10 de abril
21.00 Belgrano -Aldosivi
Sábado 11 de abril
15.00 Deportivo Riestra – Instituto
17.15 Estudiantes – Unión
17.15 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos
19.30 Boca – Independiente
21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central
Domingo 12 de abril
15.00 Newell’s – San Lorenzo
15.00 Platense – Gimnasia (Mza.)
17.30 Atlético Tucumán – Tigre
17.30 Huracán – Rosario Central
20.00 Racing – River
Lunes 13 de abril
16.30 Sarmiento – Gimnasia
16.30 Defensa y Justicia – Talleres
19.00 Lanús – Banfield
21.30 Vélez – Central Córdoba
Fecha 15
Viernes 17 de abril
20.30 Unión – Newell’s
Sábado 18 de abril
15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
17.15 Instituto – Estudiantes
19.30 Independiente – Defensa y Justicia
21.45 Argentinos – Atlético Tucumán
Domingo 19 de abril
13.30 Aldosivi – Racing
17.00 River – Boca
20.30 Rosario Central – Sarmiento
20.30 Talleres – Deportivo Riestra
Lunes 20 de abril
15.00 Barracas Central – Belgrano
17.15 Central Córdoba – Platense
17.15 Banfield – Ind. Rivadavia Mza.
19.30 San Lorenzo – Vélez
21.45 Gimnasia (Mza.) – Lanús
21.45 Tigre – Huracán
Fecha 16
Jueves 23 de abril
20.00 Defensa y Justicia – Boca
Viernes 24 de abril
17.00 Deportivo Riestra – Independiente
19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central
19.15 Lanús – Central Córdoba
21.30 Racing – Barracas Central
Sábado 25 de abril
14.00 Platense – San Lorenzo
17.00 Estudiantes – Talleres
19.15 Sarmiento – Tigre
21.30 River – Aldosivi
Domingo 26 de abril
15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)
17.30 Newell’s – Instituto
17.30 Belgrano – Gimnasia
20.00 Atlético Tucumán – Banfield
Lunes 27 de abril
18.45 Vélez – Unión
21.00 Huracán – Argentinos