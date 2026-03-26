Jue. Mar 26th, 2026

LA LIGA CONFIRMÓ EL DÍA DEL SUPERCLÁSICO RIVER VS. BOCA Y LA AGENDA FINAL DEL TORNEO APERTURA

por Redaccion J 2 horas atrás

La Liga Profesional confirmó el cronograma del Apertura. El Superclásico entre River y Boca se jugará el 19 de abril y el clásico de Avellaneda será el 4.

La Liga confirmó el día del Superclásico River vs. Boca y la agenda final del Torneo Apertura

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de las fechas 13 a 16 del Torneo Apertura, por lo que ya quedaron definidos los días y horarios de los partidos más destacados en la recta final de la fase regular del campeonato.

Tras la fecha FIFA, en la que la Selección Argentina disputará amistosos frente a Mauritania y Zambia, el torneo local volverá con uno de los encuentros más esperados: el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, que se jugará el sábado 4 de abril en el estadio Libertadores de América.

Uno de los partidos más importantes del campeonato será el Superclásico entre River Boca, que se disputará el domingo 19 de abril en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura. El último antecedente entre ambos en Núñez fue triunfo del Millonario por 3-2, mientras que el Xeneize se impuso por 2-1 en el cruce disputado en la Bombonera.

La fecha 14 también contará con duelos de relevancia, ya que Boca recibirá a Independiente el sábado 11 de abril, mientras que Racing será local frente a River el domingo 12. La jornada 16 comenzará el jueves 23 de abril y finalizará el 27 del mismo mes, aunque no será la que definirá los ocho equipos clasificados a los playoffs. Esto se debe a que la novena fecha, que había quedado pendiente por el paro de la AFA, se disputará el último fin de semana de abril y terminará de ordenar la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

Fecha 13

Miércoles 1° de abril

20.00 Lanús – Platense

Jueves 2 de abril

15.00 Barracas Central – Sarmiento

17.30 Tigre – Ind. Rivadavia Mza.

20.30 Talleres – Boca

Viernes 3 de abril

15.00 Gimnasia (Mza.) – Vélez

17.15 Unión – Deportivo Riestra

19.30 San Lorenzo – Estudiantes

Sábado 4 de abril

13.30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)

17.30 Independiente – Racing

21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán

Domingo 5 de abril

15.30 Gimnasia – Huracán

18.00 River – Belgrano

20.30 Central Córdoba – Newell’s

Lunes 6 de abril

19.00 Argentinos – Banfield

21.15 Instituto – Defensa y Justicia

Fecha 14

Viernes 10 de abril

21.00 Belgrano -Aldosivi

Sábado 11 de abril

15.00 Deportivo Riestra – Instituto

17.15 Estudiantes – Unión

17.15 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos

19.30 Boca – Independiente

21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central

Domingo 12 de abril

15.00 Newell’s – San Lorenzo

15.00 Platense – Gimnasia (Mza.)

17.30 Atlético Tucumán – Tigre

17.30 Huracán – Rosario Central

20.00 Racing – River

Lunes 13 de abril

16.30 Sarmiento – Gimnasia

16.30 Defensa y Justicia – Talleres

19.00 Lanús – Banfield

21.30 Vélez – Central Córdoba

Fecha 15

Viernes 17 de abril

20.30 Unión – Newell’s

Sábado 18 de abril

15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)

17.15 Instituto – Estudiantes

19.30 Independiente – Defensa y Justicia

21.45 Argentinos – Atlético Tucumán

Domingo 19 de abril

13.30 Aldosivi – Racing

17.00 River – Boca

20.30 Rosario Central – Sarmiento

20.30 Talleres – Deportivo Riestra

Lunes 20 de abril

15.00 Barracas Central – Belgrano

17.15 Central Córdoba – Platense

17.15 Banfield – Ind. Rivadavia Mza.

19.30 San Lorenzo – Vélez

21.45 Gimnasia (Mza.) – Lanús

21.45 Tigre – Huracán

Fecha 16

Jueves 23 de abril

20.00 Defensa y Justicia – Boca

Viernes 24 de abril

17.00 Deportivo Riestra – Independiente

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central

19.15 Lanús – Central Córdoba

21.30 Racing – Barracas Central

Sábado 25 de abril

14.00 Platense – San Lorenzo

17.00 Estudiantes – Talleres

19.15 Sarmiento – Tigre

21.30 River – Aldosivi

Domingo 26 de abril

15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)

17.30 Newell’s – Instituto

17.30 Belgrano – Gimnasia

20.00 Atlético Tucumán – Banfield

Lunes 27 de abril

18.45 Vélez – Unión

21.00 Huracán – Argentinos

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