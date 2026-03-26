LIONEL SCALONI EN LA PREVIA DEL DUELO ANTE MAURITANIA: «MESSI VA A JUGAR LOS DOS PARTIDOS PARA QUE DISFRUTEN»

El director técnico también se refirió a la Finalissima que finalmente no se disputará frente a España y explicó cómo se reorganizó la agenda de amistosos. “Íbamos siguiendo las noticias desde Qatar sobre la Finalissima y no eran alentadoras. Todo se retrasó y no es culpa de nadie, es una situación que deja al fútbol en un lado secundario. No se llegó a un acuerdo, la polémica no tiene sentido. Buscamos rivales una vez que supimos que no se jugaba y esto es lo que pasó. Es positivo estar acá y que los chicos estén con su familia y sigamos conociendo a los nuevos”, señaló. Además, destacó la importancia de los encuentros preparatorios. “Tenemos dos amistosos y a los rivales hay que respetarlos. Queremos ver a los chicos que quieren ganarse un lugar en el Mundial”, agregó.