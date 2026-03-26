LIONEL SCALONI EN LA PREVIA DEL DUELO ANTE MAURITANIA: «MESSI VA A JUGAR LOS DOS PARTIDOS PARA QUE DISFRUTEN»
El DT campeón del mundo brindó una conferencia de prensa en la antesala del duelo que tendrá al Albiceleste este viernes desde las 20.15 en La Bombonera.
El entrenador explicó que el cuerpo técnico sigue de cerca a una amplia cantidad de futbolistas pensando en la Copa del Mundo. “Estamos abiertos a ver jugadores todo el tiempo. Estamos siguiendo a todos y dependerá de cómo llegue cada uno. Eso es lo más importante. Son conscientes de lo que se jueguen, los que nos hicieron ganar estamos agradecidos pero necesitamos gente que esté bien y sea capaz”, expresó.
Sobre la presencia de Lionel Messi, el DT aseguró que Lionel Messi jugará ambos partidos pero que «todavía no definió» si lo hará desde el arranque o irá sumando minutos dependiendo lo físico. Las próximas horas serán claves pero la presencia del 10 en La Bombonera está totalmente asegurada.
Además, Scaloni fue consultado sobre la chance de que La Pulga esté en el Mundial y no dudó en responder: «No sólo los argentinos lo quieren ver, lo quieren ver todos. Es él el que decide si va a estar, se ganó el derecho a decidir y sabemos que lo que decida será lo mejor», expresó.
La posible formación de la Selección Argentina para el amistoso ante Mauritania
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone o Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez.