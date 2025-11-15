SÁENZ PEÑA FUE SEDE DEL 1° FORO “CARNAVAL DEL LITORAL”

En su intervención, Walter Benítez compartió la experiencia del trabajo articulado que impulsó el intendente Pío Sander en Juan José Castelli, a recuperar esta fiesta popular, destacando la articulación entre la intercomparsa y el municipio, un proceso que permitió volver a vivir los Carnavales del Impenetrable, una de las fiestas populares que identifica la riqueza cultural de la ciudad que hacía años no se realizaba. Subrayó también el impacto social y económico que este renacimiento generó en la región, fortaleciendo la participación comunitaria, el desarrollo artístico y el movimiento comercial vinculado al turismo.