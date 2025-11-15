5K DE RACING: RÉCORD DE INSCRIPTOS A DOS SEMANAS DE LA APERTURA PARA PARTICIPAR DE LA CARRERA

Se vienen otros 5k de Racing.

Se viene la 13° edición de su clásica prueba atlética 5K de Racing Club, la única sostenida en el tiempo por un club grande. Las distancias de 10k, 5k y 1k participativo culminarán con la tradicional vuelta dentro del Estadio Presidente Perón.

Racing Club se prepara para vivir una fiesta única de deporte y pasión. Vuelve la Carrera 5K Racing Club, que celebrará su decimotercera edición consecutiva el domingo 7 de diciembre a las 8h. El evento, ya un clásico del calendario deportivo nacional, convoca a miles de corredores, familias y socios de la Academia bajo un denominador común: el sentimiento por la camiseta.

La carrera es reconocida por ser una de las pocas competencias de clubes de fútbol que mantiene su continuidad año tras año, consolidando a Racing como el único club grande en sostener este compromiso deportivo desde su inicio en 2012.

El Cilindro, el broche de oro de la carrera de Racing La largada de la prueba se dará sobre la calle Colón a las 8 horas, pero el momento más emotivo, que distingue a 5k Racing Club de cualquier otra carrera, será la llegada: todos los participantes culminarán su recorrido ingresando y dando una vuelta al campo de juego del mítico Estadio Presidente Perón.

Este final dentro del Cilindro se complementa con la característica «fiesta racinguista»: música, arengas y el folclore que se vive cada fin de semana, uniendo la pasión por el running con el sentimiento futbolero.