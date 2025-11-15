CONDENA AL «CLAN SENA»: SÁQUENSE LOS PREJUICIOS Y TRATEN DE COMPRENDER ESTO QUE PUBLICÓ LA EX JUEZA SANDRA SAIDMAN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En casa nos vimos toda la transmisión de la Oficina de Juicio por Jurados, comentando los hechos, pruebas y exposiciones de los testigos y abogados.

(Para nosotros, César Sena y Obregón estuvieron bien imputado, Marcela, la madre debió ser encubridora y Sena nunca tuvo nada que ver en el hecho. Melgarejo y la que era su esposa, los perejiles. Sobre González discrepamos y dudamos).

Pero claro, a ninguno de nosotros nos importa que el gobernador, a quien no le corresponde opinar sobre una causa judicial, ni los pseudo periodistas circulantes o los miles de opinólogos seriales, no hayan podido ni querido distinguir la paja del trigo, el hecho del prejuicio, el estigma de la responsabilidad penal por un femicidio.

Quién quiso y eligió pensar y aprender, tuvo una gran oportunidad, el que prefirió tragarse y repetir tantas teorías creadas y dichas por ignorancia y porque estigmatizar y escribir en las redes es gratis, no y hoy festeja como si su equipo de fútbol hubiera ganado un campeonato.

Nos conduce la pereza intelectual y tampoco importa un carajo el dolor ajeno. No le importó al «clan» el dolor de Cecilia y su familia, hoy no importa alguno que otro inocente preso. «Justicia=perpetua» decían algunos carteles.

Una pena enorme (de nuevo) el instituto de la prisión preventiva utilizado sin ton ni son y porque el cuero no es el de la clase de pertenencia. De víctimas de eso están llenas las cárceles. ¿A Melgarejo y a Reinoso al menos le van a decir gracias? ¿Se van a ocupar de que y con antecedentes penales consigan trabajo y recuperen sus vínculos familiares? Claro que no porque a nadie le importa.

En medio de un bombardeo constante de desinformación, conjeturas y odio, a 12 chaqueños se los llevó puestos el «clamor popular» y desde el 2 de junio del 2023 esto fue un verdadero circo del terror.

DESCANSA EN PAZ, CECILIA.

(Me permito dudar de que hayas tenido justicia) CON GENTILEZA: ROBERTO ESPINOZA

