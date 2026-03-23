SAENZ PEÑA: ENCONTRARON A RAMONA TRAS UNA SEMANA DESAPARECIDA

La mujer de 38 años fue hallada por la Policía luego de un operativo investigativo. Estaba con un hombre que aseguró conocerla.

La Policía del Chaco logró dar con el paradero de Ramona Bernardina Gómez, de 38 años, quien era intensamente buscada desde el pasado 15 de marzo tras su desaparición, denunciada oficialmente el 19/03/2026.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento de Investigaciones Complejas Interior de Sáenz Peña, quienes, tras asumir la intervención, iniciaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de material fílmico. En esas imágenes se logró observar el momento en que la mujer era llevada por un hombre.

A partir de ese dato clave, los investigadores lograron identificar y ubicar al sujeto en calle 51 entre 6 y 8 de esta ciudad. Se trata de J.C. Núñez, de 50 años, quien manifestó ser conocido de Gómez y aseguró que la mujer se encontraba trabajando en un domicilio del barrio 713 Viviendas.

Ante esta información, la comisión policial se trasladó al lugar indicado, donde finalmente hallaron a Ramona Gómez, procediendo a su conducción para resguardar su integridad y continuar con las diligencias correspondientes.

La mujer fue examinada previamente y luego trasladada a la Comisaría Sexta, donde se avanza con la investigación para esclarecer las circunstancias de su desaparición.

El procedimiento fue supervisado por el jefe del Departamento de Investigaciones Complejas Interior, comisario principal Ramón Darío Romero.