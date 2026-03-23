Lun. Mar 23rd, 2026

ANSES – CALENDARIO DE PAGOS DEL MIÉRCOLES 25 DE MARZO

por Redaccion J 10 minutos atrás

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el miércoles continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y finalizan los de la Asignación por Embarazo. Estas prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,88 por ciento. Asimismo, se reanuda el cronograma de la Prestación por Desempleo.

 

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Titulares con documentos terminados en y 3 cobran su haber.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 9.

 

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos concluidos en 2 y 3.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com