ANSES – CALENDARIO DE PAGOS DEL MIÉRCOLES 25 DE MARZO

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el miércoles continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y finalizan los de la Asignación por Embarazo. Estas prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,88 por ciento. Asimismo, se reanuda el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Titulares con documentos terminados en 2 y 3 cobran su haber.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 9.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos concluidos en 2 y 3.

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