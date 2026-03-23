QUITILIPI: VANDALISMO EN EL CORSÓDROMO, INCENDIAN LAS CABINAS DE ENTRADA

El corsódromo Alicia Villacorta fue escenario de un lamentable acto de vandalismo, donde las cabinas que se utilizan para cobrar las entradas a los corsos fueron incendiadas. Esta estructura, que fue renovada este año, quedó completamente dañada ante la mirada atónita de los presentes.

El intendente, Ariel Lovey, se hizo presente en el lugar para evaluar la situación y las pérdidas ocasionadas. En respuesta inmediata al incidente, se desplegaron bomberos voluntarios que trabajaron en el lugar y la policia local.

Este evento ocurre justo una semana después de otro hecho de vandalismo en la plaza central, donde se registraron daños en varias macetas. Estas situaciones no solo afectan la infraestructura pública, sino que también alteran la convivencia y el disfrute de espacios que pertenecen a todos.

Hacemos un llamado a la comunidad para reflexionar sobre la importancia de cuidar y respetar los bienes públicos. La colaboración de todos es fundamental para construir un entorno más seguro.

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